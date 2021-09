Racefans proberen door hek te glippen bij circuit

Net als vroeger proberen racefans door het hek te glippen om de Formule 1-race gratis te kunnen bekijken. Maar de politie en de boswachters van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland liggen steeds op de loer. Soms lukt het om in te breken, zegt één van de waaghalzen.

Afgelopen vrijdag kregen ze het voor elkaar om 'in te breken'. Naar binnen glippen was vroeger een beetje de 'nationale' sport rond de autoraces in Zandvoort.

Maar vandaag lijken de pogingen van de jongens en een enkele man stuk te lopen op de tijdelijke hekken, zoals te zien valt in onderstaande video: