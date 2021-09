20-jarige man geschopt en geslagen op Edammerweg

Een 20-jarige man uit Edam-Volendam is vannacht rond 0.45 uur mishandeld aan de Edammerweg in Volendam. Hij raakte onder andere gewond aan zijn hoofd.

De man liep met een paar vrienden over de Edammerweg toen hij door een ander groepje mensen werd aangesproken. Hierna begonnen ze hem te schoppen en te slaan. Een woordvoerder van de politie laat aan NH Nieuws weten dat het om een zware mishandeling gaat. Het slachtoffer raakte daarbij ook gewond aan zijn hoofd.

Het is niet bekend of de 20-jarige man naar het ziekenhuis is gebracht. Hoe het nu met hem gaat, is ook onbekend.