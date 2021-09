Telstar ook in Maastricht hard onderuit

Telstar is na vijf competitiewedstrijden nog altijd zonder overwinning. In Maastricht verloor het team van trainer Andries Jonker met 3-0 van MVV.

Nog geen tien minuten later tekende Remans ook voor de 2-0. Met dank aan Doornbusch die het niet al te moeilijke afstandsschot toch door zijn handen zag glippen. Tergend langzaam rolde de bal over de doellijn.

In de dertiende minuut kwam de thuisploeg, vorige week nog met 5-0 de oren gewassen door FC Volendam , op voorsprong. Nadat keeper Trevor Doornbusch even ervoor doortastend had opgetreden bij een voorzet van Sven Blummel op Mart Remans opende de laatste de score. De van Roda JC overgekomen aanvaller kapte eenvoudig Jip Molenaar uit en schoot de 1-0 binnen.

Vorige week verloor Telstar ook al met duidelijke cijfers. Toen bleek Jong FC Utrecht met 3-0 te sterk . Jonker had zijn basisformatie tegen MVV op drie plekken gewijzigd: Delvechio Blackson, Yassine Zakir en Gyliano an Velzen mochten beginnen. Dat ging ten koste van Yaël Liesdek, Cas Dijkstra en Rein Smit die op de bank plaatsnamen.

Na een klein half uur was Glynor Plet dichtbij de aansluitingstreffer: de spits kopte de bal uit een hoekschop net over. Slordig balverlies van Gyliano van Velzen leidde in de 39e minuut de derde tegentreffer in. MVV schakelde heel snel om en aanvoerder Sven Blummel zette zijn handtekening onder de 3-0.

In de tweede helft probeerde Telstar de opgelopen schade wel te repareren, maar er ging nog altijd veel mis. Anwar Bensabouh en Plet waren halverwege de tweede helft het dichtst bij een treffer, maar slaagden er niet in te scoren. Aan de andere kant miste Mitchy Ntelo een dot van een kans om de voorsprong van MVV verder uit te bouwen.

Telstar blijft laatste met twee punten uit vijf duels. Komende vrijdag komt Almere City FC op bezoek. Uiteraard kun je dat duel rechtstreeks op NH Radio volgen.

Opstelling Telstar: Doornbusch; Zakir, Molenaar (Vandermeulen/84), Bensabouh, Berenstein (Aktas/46), Blackson (Liesdek/76); Overtoom (Kökcu/38), Van Doorm (Dijkstra/38), Fernandes; Van Velzen en Plet