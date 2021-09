Verkiezing van Miss Travestie in Midwoud: "Dik pluspunt voor dit dorp"

In Midwoud werd zaterdagavond gestreden voor de Miss Travestie Noord-Holland. Het betekende veel glitters, hoge hakken en gewaagde outfits.

De juryleden samen met presentatrice Obesia Grandé en winnares Kittana (met boeket in handen) poseren na afloop. - Tom de Vos

Negen kandidaten gingen in een café de strijd met elkaar aan in de hoop de nieuwe Miss Travestie van Noord-Holland 2021 te worden. De drag queens werden door een jury van vijf beoordeeld op uitstraling, uiterlijk en entertainmentwaarde. "Ik wil zelfverzekerdheid zien en karakter", vertelt jurylid Lady Galore. "Het is belangrijk dat iemand iets ontwikkelt tot een personage dat drag queen uitstraalt."



Er werd alles uit de kast gehaald om de jury te imponeren. - NH Nieuws

Finalist van Holland's Best Drag Queen (2019), Obesia Grandé, presenteerde de show en zag dat Kittana uiteindelijk door de jury werd verkozen als Miss Travestie van Noord-Holland. "Het doet mij heel veel om deze prijs in ontvangst te nemen", aldus de winnares. "Mijn advies: blijf gewoon jezelf en werk er hard voor, dan kom je er uiteindelijk wel!"

Quote "In Midwoud gaan we meestal naar de kermis, maar ik vind dit ook geweldig" persooneelslid Café de post

Voorheen werd het café vooral gebruikt voor bingo of verjaardagen, dus voor het personeel was het een nieuwe ervaring. "Normaal gesproken gaat het nét wat anders in Midwoud", vertelt een personeelslid van het café. "Dan gaan we met z'n allen bijvoorbeeld naar de kermis, maar ik vind dit geweldig om mee te maken." Ook de bezoekers spreken vol lof over de kandidaten. "Ik ben gekomen voor drag queen Nina Rich", concludeert een bezoekster. "Dat is mijn dochter. Het is heel erg belangrijk voor haar om dit te doen en ik ben een supertrotse moeder."

