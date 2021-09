Brand bij meerdere woningen in Hoofddorp

Op het dak van drie woningen aan de Laan van York in Hoofddorp is brand uitgebroken. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

Op het dak liggen zonnepanelen. Die zijn door de brandweer van het dak afgehaald, zodat gecontroleerd kon worden of er onder de zonnepanelen ook nog een brand woedt. De brand is inmiddels onder controle.

Het is nog onduidelijk of de zonnepanelen de oorzaak zijn van de brand. Dat moet onderzoek nog uitwijzen.

Moeilijk bereikbaar

De woonwijk was een tijd moeilijk bereikbaar. "Het is lastig om de wijk in te komen", zei de woordvoerder van Veiligheidsregio Kennemerland. De buurt uitrijden kon wel. De politie leidde auto's via een fietspad om.