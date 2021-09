17-jarige jongen gewond na worsteling met inbreker

Een 17-jarige jongen is gisteravond flink geschrokken: toen hij om 21.30 uur thuiskwam aan de Eenhoorn in Oosterblokker, stond er in de bijkeuken van zijn huis een inbreker.

De jongen was net thuisgekomen en had zich omgekleed, toen hij in de bijkeuken de inbreker zag. De man droeg een masker die voor de helft zwart en voor de helft wit was. Verder was de inbreker helemaal in het zwart gekleed, ook droeg hij zwarte handschoenen.

Tussen de jongen en de inbreker ontstond een worsteling. Hierbij raakte het 17-jarige slachtoffer gewond aan zijn buik, meldt de politie. De inbreker vluchtte weg via de tuin. Het is niet duidelijk welke kant hij op ging. De jongen deed snel de deur op slot en belde de politie.

De politie heeft de verdachte uiteindelijk niet meer kunnen vinden en vraagt mensen die iets verdachts gezien hebben om zich bij hen te melden.