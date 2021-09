Café in centrum van Zandvoort krijgt laatste waarschuwing om naleven coronaregels

Een kroeg in het centrum van Zandvoort heeft een last onder dwangsom gekregen, omdat bezoekers zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Gebeurt dat nog een keer, dan krijgt het café een boete.

Vanochtend zei burgemeester David Moolenburgh tegen NH Nieuws dat hij geen aanleiding ziet om strenger te handhaven in het centrum. Gisteravond was het erg druk in het centrum. Hierdoor werd wel de toegang tot de Haltestraat enige tijd 'beperkt'.

Op beelden bij onder meer NH Nieuws viel te zien dat het opnieuw erg druk was. Door de coronamaatregelen is het voor horecabezoekers verplicht om op een stoel te zitten, maar dat gebeurde lang niet overal. Toch sprak Moolenburgh van een 'beheersbare' situatie.

