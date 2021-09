Haarlemse Nikita den Boer pakt paralympisch brons op de marathon

De 30-jarige atlete zette een nieuw Nederlands record neer. In een tijd van 1.38,16 uur kwam ze na 42,2 kilometer over de finish. Dit was slechts vijf seconden achter de winnaar van het goud, de Australische Madison de Rozario. Na haar race was ze erg blij met haar prestatie. "Na veertig kilometer zat ik in de top drie, ik dacht wauw dit wordt wel gaaf."

Eerste plak

Het zijn de eerste Paralympische Spelen voor Den Boer. Ze kwam deze spelen ook in actie op de 5.000 meter, waarop ze net niet naar een podiumplek reed. Op de 1.500 meter werd ze zevende. Op de valreep wist ze dus alsnog een medaille mee terug te nemen naar Haarlem.

Met deze medaille bracht Den Boer het totaal voor de Nederlandse ploeg op 59. Nederland eindigde hiermee op de vijfde plek in de medaillespiegel.