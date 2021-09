Tegenstanders coronamaatregelen protesteren in Amsterdam, Baudet ook aanwezig

Opnieuw vindt er vandaag in Amsterdam een demonstratie tegen de coronamaatregelen plaats in de binnenstad. De demonstranten verzamelen zich vanaf 11.00 uur op de Dam en gaan om 12.00 uur lopen. Volgens de organisatoren gaat het om de grootste demonstratie tot nu toe, ze verwachten 50.000 demonstranten.

Een groot aantal verschillende protestgroepen doet met de demonstratie mee. Ook Thierry Baudet, fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer, is aanwezig. Hij heeft de afgelopen week meerdere keren zijn volgers opgeroepen om te komen.

Er wordt onder meer gedemonstreerd tegen het idee om coronabewijzen in te voeren voor horeca, musea en sportwedstrijden. Het eerste deel van de mars, die dus op de Dam begint, moet tot het Leidseplein in absolute stilte zijn. Daarna mag het geluid aan. De demonstratie eindigt om 15.00 uur.

Vanwege de opbouw van het Concertgebouworkest is een deel van de Dam afgezet met zwarte hekken. Volgens organisator Michel Reijinga is dat geen belemmering. "Ik ben ervan op de hoogte en onze aanhang ook. We gaan aan de monument zijde staan en mogen uitwaaieren naar het Centraal Station en de Munt."