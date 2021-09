Davy Klaassen en Steven Berghuis winnen met Oranje belangrijk WK-kwalificatieduel

Het Nederlands elftal heeft vanavond met 4-0 gewonnen van Montenegro. In het Philips Stadion in Eindhoven maakten Memphis Depay (2x), Georginio Wijnaldum en Cody Gakpo de doelpunten. Ajacieden Davy Klaassen en Steven Berghuis stonden negentig minuten binnen de lijnen. Door de zege doet Oranje goede zaken in de poule.

De beginfase was rommelig van Oranje. Mogelijk was de oorzaak het zwakke optreden tegen Noorwegen van afgelopen woensdag. Naar mate de wedstrijd vorderde kwam de ploeg van bondscoach Louis van Gaal echter beter in de wedstrijd. Memphis was de eerste die echt gevaarlijk werd, maar zijn harde schot ging via de vuisten van keeper Matija Sarkic over. Even later kopte Klaassen de bal keihard tegen de bal.

De tweede kans voor Memphis werd wel een doelpunt. Hij draaide in het strafschopgebied weg bij zijn tegenstander en werd neergehaald. De scheidsrechter gaf een penalty die vervolgens onberispelijk werd benut door de spits van FC Barcelona.

Van 1-0 naar 4-0 binnen een kwartier

Na rust werd Oranje steeds sterker, maar aan de andere werd Montenegro ook gevaarlijk. Spits Stefan Mugosa werd nota bene door debutant Tyrell Malacia alleen voor doelman Justin Bijlow gezet, maar hij schoot over en naast. Ook de andere mogelijkheden waren niet Mugosa besteed.

Via Memphis (hard schot korte hoek), Wijnaldum (vrij voor de keeper gezet door Berghuis) en Gakpo (heerlijk schot van buiten de zestien) voerden de score in het laatste half uur verder op. Ex-AZ'er Guus Til mocht na 83 minuten nog invallen voor Frenkie de Jong. Ook geboren Amsterdammer Steven Bergwijn viel in en pakte als enige Oranje-speler een gele kaart.

