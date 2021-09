Een van de laatste rafelranden van de stad verdwijnt: "Het is nu nog een mooi stukkie Noord"

Er wordt antikraak gewoond, er zitten naaiateliers. een architect, oefenruimtes en een startup bedrijf dat hulpmiddelen ontwikkelt voor mensen met een spierziekte. Maar alles gaat tegen de vlakte. Want op het voornmalige bedrijventerrein Hamerkwartier in Noord worden duizenden nieuwe woningen gebouwd. En daarmee verdwijnt een van de laatste rafelranden van de stad.

We spreken René Siebel van Rewind Music Studio, een plek waar muzikanten, bekend of onbekend, arm of rijk, kunnen repeteren, opnemen en optreden. Hij ziet door de oprukkende stad steeds meer oefenruimtes verdwijnen, en nu moet hij zelf ook op zoek naar een andere plek. "Het contract wordt in januari opgezegd. Maar wat er dan gaat gebeuren, of er dan gesloopt gaat worden: dat weet niemand."