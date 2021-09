Actiegroep Niet te Koop strijdt tegen verkoop sociale huurwoningen: "We worden de stad uitgedreven"

Actiegroep Niet te Koop heeft vandaag een 51ste flitsactie georganiseerd in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam. Woningcorporatie Rochdale heeft hier een sociale huurwoning van vijfenveertig vierkante meter te koop gezet voor 450.000 euro. "Ze beloven dat ze iets voor ons gaan doen, maar dat gebeurt niet."

De groep protesteert al sinds 2015 tegen de verkoop van huurwoningen door corporaties. Volgens hen loopt op deze manier de sociale voorraad leeg, waardoor inwoners geforceerd de stad uit moeten. Amsterdammers moeten gemiddeld veertien jaar wachten om in aanmerking te komen voor een huurwoning.

Uit balans

"Corporaties mogen 1750 sociale huurwoningen verkopen, liberaliseren en slopen per jaar, maar wij zien dat de sociale voorraad alleen maar kleiner wordt. Waar blijven de nieuwe woningen?" vraagt actievoerder Boudewijn Rückert zich af. Tegenover de 1750 woningen die verkocht, verhuurd of gesloopt mogen worden, moeten er ook 2500 woningen bijkomen. Desondanks verdwenen er in 2020 zelfs tien sociale huurwoningen.

Rochdale laat in een reactie weten dat er veel nieuwe woningen in aanbouw zijn. "De nieuwbouwambities gaan de komende jaren echt gerealiseerd worden. We hebben een flinke aanloop genomen en veel nieuwbouw is in voorbereiding, In 2022 en 2023 zal dit tot grote productie leiden."

Volgens mede-actievoerder Jan Leegwater klopt dit beeld niet. "We hebben toch gezien dat dat niet waar is?" reageert hij. "Het is een mythe dat de sociale voorraad toeneemt."