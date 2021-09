Zure nederlaag voor Kon. HFC in slotfase; AFC en Jong Volendam winnen wel

Door twee doelpunten in de laatste vijf minuten heeft Koninklijke HFC in de tweede divisie met 3-2 verloren van Excelsior Maaslsluis. AFC deed het beter vanmiddag en versloeg Scheveningen, terwijl Jong Volendam simpel afrekende met GVVV.

Na de nederlaag tegen Katwijk en het gelijkspel bij De Treffers was het voor AFC zaak om de eerste drie punten te pakken. En dat lukte gelukkig tegen Scheveningen. Aanvallende middenvelder Thomas Verhaar opende de score en vlak voor tijd bepaalde invaller Matthijs Jesse de eindstand op 2-0. AFC stijgt door de overwinning naar de tiende plaats.

De eerste twee duels werden gewonnen door HFC, dus de Noord-Hollanders staan keurig vijfde in de tweede divisie.

Ondanks de man minder kwamen de Haarlemmers een kwartier voor tijd opnieuw voorsprong, maar in de laatste minuten nam de druk van Excelsior Maassluis toe op de ploeg van trainer Gertjan Tamerus. Dat leidde tot de gelijkmaker vlak voor tijd. Tot overmaat van ramp ging de wedstrijd in blessuretijd nog verloren.

GVVV - Jong Volendam 2-5

8' 0-1 Tayrell Wouter

11' 0-2 Milan Zonneveld

16' 0-3 Achraf Douiri

25' 1-3 Jordi Bitter

68' 1-4 Koen Blommestijn

72' 2-4 Kai Huisman

82' 2-5 Walid Ould-Chikh

In Veenendaal leek Jong FC Volendam al snel klaar met GVVV. Binnen zestien minuten stond er 0-3 op het scorebord. De thuisploeg deed wat terug, maar de aansluitingstreffer bleef uit. Gouden wissel Koen Blommestijn gooide het duel ruim twintig minuten voor tijd in het slot. Na de tweede tegengoal was het slotakkoord voor Walid Ould-Chikh. Met een heerlijke knal bepaalde hij de eindstand op 2-5.

Het betekent de eerste overwinning van het seizoen voor de ploeg van Johan Plat. Na vier wedstrijden heeft Jong Volendam net als AFC vier punten.