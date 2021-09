Telstar zoekt in Limburg tegen MVV naar beloning voor harde werken

Telstar kruist morgen in Limburg de degens met MVV. De ploeg van Andries Jonker reist af naar Maastricht met de intentie om het goede spel van de eerste vier wedstrijden nu ook om te zetten in een goede resultaat. "In het voetbal draait het om de punten en die moeten we nu gaan zien te pakken", aldus Jonker.

Andries Jonker over MVV - NH Sport / Frank van der Meijden

In MVV treft Telstar een ploeg die afgelopen zomer flink investeerde in de selectie. "Ze hebben iedereen verrast met de spelers die ze hebben aangetrokken. Ze hebben een prima ploeg", vertelt Jonker. "Ze verliezen 5-0 van FC Volendam, maar in de eerste helft speelden ze gewoon goed. Vorig jaar pakten we nul punten tegen ze, dus we zijn op onze hoede."

Hart van de defensie Bij Telstar staan er dit seizoen maar liefst vijf nieuwe verdedigers onder contract. Een van hen is Anwar Bensabouh. De 22-jarige Amsterdammer kwam over van Almere City en kreeg van Jonker tot op heden in alle competitiewedstrijden een basisplaats. "Vorig jaar speelde ik niet en nu al vier wedstrijden op rij. Dat is zeker een goed gevoel", aldus Bensabouh, die tegen MVV een zware wedstrijd verwacht. "Zij spelen thuis dus ik denk dat ze er vol op zullen klappen. Het belooft een leuke pot te worden." Tekst gaat verder onder de video

Anwar Bensabouh heeft sinds dag één een basisplaats bij Telstar - NH Nieuws

GP van Zandvoort Saillant detail is dat de wedstrijd van morgen tegelijk valt met de GP van Zandvoort. Volgens trainer Andries Jonker een kwalijke zaak. "Ik vind het uitermate ongelukkig dat de race en onze wedstrijd tegelijk zijn. Ik vind het droevig. Ik verwacht dan ook weinig fans in het stadion. Waarom moet dit? Wij spelen toch betaald voetbal voor de mensen?", aldus Jonker. Het duel tussen MVV en Telstar begint morgen om 14.30 uur. Flitsen van de wedstrijd zijn te horen op NH Radio.

Andries Jonker over de GP van Zandvoort - NH Sport / Frank van der Meijden