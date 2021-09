Waardse Cityrun een sportief feestje: "De vibe zat er in en de energie zeker"

Na anderhalf jaar was het dan eindelijk zo ver: de Cityrun van Heerhugowaard kon weer doorgaan. Door alle coronamaatregelen waren er nog wel beperkingen, maar dat maakte de sfeer vrijdagavond niet minder. "De vibe zat er in en de energie zeker", zo liet sportinstructrice Leonie Gooijer voor de start aan mediapartner Heerhugowaard Centraal weten.

Bijna tweeduizend mensen kwamen bij elkaar om een mooi nieuw parcours door Heerhugowaard te rennen. Voorheen moesten de renners twee keer hetzelfde rondje rennen, maar dat was dit jaar anders. Volgens voorzitter Robert Wondaal was dat ook een beetje een gevolg van het uitstel: "Het leek ons nu leuk om door heel Heerhugowaard te gaan." De lopers konden kiezen uit een run van vijf kilometer of de langste afstand: de tien kilometer.

Uiteraard mochten de kids het evenement aftrappen met een run van zeshonderd meter of één kilometer. Hoogtepunt daarbij is het stuk door winkelcentrum Middenwaard. "Het is de wens van ieder kind om eens lekker door Middenwaard te rennen zonder dat je ouders je in je nekvel grijpen", aldus Wondaal.

De 2021-editie bleek vooral een sportief feestje en dat was ook de bedoeling, het publiek werd vooral verzocht thuis te blijven en zeker niet naar het evenemententerrein te komen