Burgemeester Broertjes terug op het Raadhuis: "Kan me geen mooiere terugkeer wensen"

Nadat hij in april vanwege een hersenontsteking zijn werk moest neerleggen, is de Hilversumse burgemeester Broertjes deze week weer aan de slag gegaan. In het radioprogramma NH Gooi Zaterdag blikt Broertjes terug op zijn eerste week terug op het Raadhuis.

Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes - Gemeente Hilversum

Hoewel Broertjes weer aan het werk is, doet hij het nog rustig aan. "Ik zit nog in de laatste fase van mijn herstel. Dat merk ik vooral aan mijn energie 's ochtends. Voor de rest heb ik geen klachten en voel ik me goed." Zijn comeback is Broertjes erg goed bevallen. Hij werd onder meer welkom geheten met een groot grafittiportret langs het spoor tussen station Hilversum en station Media Park. "Dat is overdonderend. Het hele welkom was bijzonder warm. Ook vanuit de bewoners. Ik kan me geen mooiere terugkeer wensen."

Graffitikunstwerk voor Broertjes na zijn terugkeer - NH Nieuws / Sjoerd Stoop

Tijdens zijn herstel moest Broertjes zich loskoppelen van de Mediastad. "Dat is wel moeilijk voor mij", zegt hij lachend. "Maar ik heb niet alles van dag tot dag gevolgd." Nu komen alle dossiers weer op Broertjes' bureau te liggen. "Het valt dan op wat er allemaal op je af komt. Je vindt het heel normaal, maar als je er weer vers in staat denk je 'jeetje mina.' Het is een verslavend ambt." Half jaar De terugkeer van Broertjes is ook tijdelijke, want over een half jaar moet hij vanwege zijn leeftijd met pensioen. Dit na ruim tien jaar lang burgemeester te zijn geweest. In dat half jaar heeft Broertjes een aantal punten waarop hij zich wil focussen. "Ik moet mij concentreren op een aantal hoofdpunten, zoals openbare orde, veiligheid en ondermijning." Luister het hele interview terug via deze link.

Quote "Thuis stilzitten is niets voor mij, daar voel ik me nog te goed voor" Burgemeester Pieter Broertjes

Zo wil Broertjes langs scholen gaan om de overlast van drugshandel in de buurten aan te pakken en de jongeren te beschermen dit zich daartoe aangetrokken voelen. Ook wil hij in augustus alle Hilversumse buurten een keer bezoeken. Pensioen Na het doorgeven van zijn ambtsketen wil Broertjes niet op zijn lauweren gaan rusten. "Ik wil wat om handen blijven hebben. Thuis stilzitten is niets voor mij en daar voel ik me nog te goed voor." Wat hij wil doen, weet hij nog niet, al hint hij wel op zijn ervaring in de journalistiek en het openbaar bestuur. "Maar dat moet nog blijken."