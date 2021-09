Lege terrassen en straten in 'autoluw' Bloemendaal en Overveen: 'Surrealistisch'

Niet alleen Zandvoort, maar ook Bloemendaal en Overveen zijn dit weekend afgesloten voor auto's vanwege de Formule 1. Hierdoor is het veel rustiger in de normaal 'bruisende dorpen'.

Lege straten, lege terrassen en maar af en toe een auto: Bloemendaal en Overveen zijn dit weekend autoluw. Alleen bewoners met een doorlaatbewijs mogen er in en er uit. Belangrijke doorgaande routes zijn afgesloten, net als de spoorwegovergangen.

Een man die op een bankje zit te kijken naar een lege Bloemendaalseweg, is er blij mee. "Van mijn mag het elk weekend zo rustig zijn", zegt hij. "Het is surrealistisch."

's Middags drukker

Wie dacht dat de ondernemers teleurgesteld zijn vanwege het uitblijven van het publiek, heeft het mis. Hoewel het in de ochtend nog rustig is, wordt er later op de dag stormloop verwacht. Door de coronamaatregelen zitten restaurants in de hele regio sneller vol, dus komen ook veel mensen naar Bloemendaal toe.

"Je moet allemaal zitten, dus het is gauw vol", zegt een ondernemer. Een andere horecaondernemer zegt zelfs dat het 'drie tot vier keer' zo druk is als normaal. Hij heeft dan ook flink extra ingeslagen.