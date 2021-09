Bergense muzikant PIT maakt nederpop waar je ook 'zonder jointje' high van wordt

In Culture Club, het muziek- en kunstmagazine van NH, een portret van de jonge Bergense muzikant Pieter van Vleuten, die onder de naam PIT psychedelische nederpop maakt. De teksten zijn Nederlands maar bijna onverstaanbaar. "Ik vind het leuk als de luisteraar pas laat ontdekt dat het Nederlands is. Zo bereik ik ook de mensen die niet van Nederpop houden", lacht Van Vleuten.

De vader van Pieter is de Bergense singer-songwriter Peter van Vleuten. "Van mijn vader heb ik heel veel geleerd. Hoe je een goed liedje schrijft bijvoorbeeld. Hij heeft mij ook gestimuleerd om naar de HKU in Utrecht te gaan."

Pieter van Vleuten, alias PIT, groeide op in Bergen. "De natuur rond Bergen is heerlijk. Als kind konden we lekker in de duinen rondbanjeren met vriendjes. Maar voor het schrijven van Violet ben ik ook recent nog veel het bos ingetrokken om teksten te schrijven. Dan liep ik met mijn headphones met alleen de intrumentals erop door de natuur".

In zijn huiskamer heeft hij een soort ministudio met een aantal gitaren en een arsenaal aan effectapparaten. "Voor mijn nummers ga ik eerst altijd op zoek naar een bijzondere sound. Voor mij is de sound goed als ik het gevoel heb dat het me mee voert naar een andere plek. En dat geeft een kick", vertelt hij aan NH Nieuws. "Ik hoop dat de luisteraar dat ook ervaart bij mijn muziek. Het is hetzelfde als met drugs, het haalt je even weg uit de harde realiteit, maar dan zonder een jointje te roken of een paddo te eten", zegt hij.

Op deze opleiding heeft Pieter zich vooral gericht op de productie van muziek. Bij hem draait het allemaal om de 'sound'. De muziek op zijn net verschenen EP 'Violet' grijpt terug op de bands Is The Doors en Pink Floyd. Ook sluit de stijl aan bij die van hedendaagse indiebands, zoals Tame Impala.

Verder in Culture Club een reportage over JetBrains TechLab. Dat is een soort belevingsmuseum over robots en technologie aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam. Gaisley Leseman is robotica-ingenieur bij JetBrains Techlab en verantwoordelijk voor het programmeren van verschillende robots. Ook legt hij uit wat de robots precies kunnen. Robothond Spot is niet alleen grappig om te zien, maar kan een belangrijke rol spelen op plekken waar het gevaarlijk is voor mensen.

"Spot kan bijvoorbeeld in het gebied rond Tsjernobyl op plaatsen komen waar het voor mensen heel ongezond is vanwege de straling." En robot Pepper kan een gezellig praatje maken, maar kan ook functioneel ingezet worden. "Pepper kan bijvoorbeeld in een verzorgingshuis aan de balie werk verrichten zodat het personeel meer tijd kan steken in de verzorging."

Jetbrains Techlab combineert het speelse met het leerzame. "Wij hopen dat we op deze manier de jeugd ook enthousiast maken voor de technische opleidingen", zegt Gaisley.

Gejut materiaal

In de museumrubriek zijn we bij het Juttersmuseum in Callantsoog. Het is geen gewoon juttersmuseum met aangespoelde boeien en netten, maar er is veel kunst te zien die gemaakt is met gejut materiaal.