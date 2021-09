Directeur De Brink na eerste week onderwijs: 'Het doet de kinderen goed'

Na anderhalf jaar afstandsonderwijs zijn de leerlingen ontzettend blij om weer terug te zijn, merkt Van 't Zelfde. "Het is goed om de leerlingen weer terug te zien. Het enthousiasme waarmee ze hun leraren weer begroeten is fantastisch."

De angst voor coronabesmettingen blijft nog wel, maar de schade is tot nu toe beperkt gebleven op de Larense middelbare school. "Tot nu toe hebben wij twee leerlingen thuis in isolatie zitten waarbij corona is geconstateerd. Dus op onze 650 leerlingen hebben we pas twee gevallen gehad", zegt Van 't Zelfde. Maar het blijft lastig te voorspellen. "Misschien zijn het er volgende week nul, misschien veertig."

Achterstand

Eén van de angsten na anderhalf jaar les via de computer was de achterstand waarmee leerlingen te maken zouden krijgen. Daar heeft de Brink op geanticipeerd. Zo heeft het college zoals elk jaar de sociaal-emotionele achterstanden in kaart gebracht. "Als een kind bij ons naar binnen loopt is hij of zij twaalf en anderhalf jaar in isolatie zit doet gewoon iets met ieder kind. We zien dat het de kinderen niet goed heeft gedaan."

Wat betreft leerachterstanden ziet Van 't Zelfde vooral problemen bij taal- en rekenvakken. Maar of dat volledig aan de coronamaatregelen is toe te schrijven is volgens de directeur moeilijk te zeggen. "Iedere school ervaart ieder jaar achterstanden met taal en rekenen."

700.000 euro

Alle middelbare scholen in Nederland kregen een flink bedrag van de overheid, dat de scholen naar eigen inzicht mogen uitgeven. College de Brink ontving in totaal zo'n 700.000 euro, waarmee ze de achterstanden hopen weg te werken.

Zo is de Brink begonnen met het aannemen van nieuwe leraren vanuit het basisonderwijs die op verschillende manieren ingezet kunnen worden. Wel loopt de school aan tegen het tekort aan leraren op dit moment. "Het is gewoon lastig om personeel te vinden, zoals docenten wiskunde en Nederlands. We hebben eindelijk het geld, maar kunnen de leraren niet vinden."

