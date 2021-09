F1-fans ontwaken tussen kwetterende vogeltjes in Velsen-Zuid

Een flink aantal Formule 1-fans strijkt dit weekend neer in Velsen-Zuid. Op natuurcamping Schoonenberg maken de ronkende motoren en verbrand rubber plaats voor kwetterende vogeltjes. "Hier laden we de batterij weer op."

De gebroeders Frank en Edwin Spaans uit Noord-Brabant en Gelderland maken zich rond 10:00 uur voor hun tentje gereed voor een nieuwe dag op het circuit. "We wilden dit weekend een tegenhanger hebben van het geweld en spektakel van het formule 1-circus. Dat vinden we hier op de camping. Samen het avontuur beleven en de Grand Prix in alle rust kunnen nabeschouwingen met elkaar."

Daphne Walker, beheerder van natuurcamping Schoonenberg, is enthousiast over de tientallen F1-fans die neerstrijken. "Het is een totaal ander publiek dan we gewend zijn. Overal zie je Max-vlaggen en oranje aan de caravans hangen. We zijn zelf ook gek van autosport, dus we voelen ze hier goed aan."

Extra omzet

De camping in Velsen-Zuid is dit weekend voor meer dan de helft gevuld met F1-fans. "Dit zorgt voor extra omzet dus dat is mooi meegenomen. En wie weet, straks raken ze allemaal nog enthousiast over de natuur en komen ze volgend jaar terug", aldus Walker.

De meeste fans fietsen via IJmuiden, Driehuis, Santpoort en Overveen naar het circuit in Zandvoort.