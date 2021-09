Veel rook bij uitslaande brand in cafetaria, brandweerman raakt gewond

Rond twaalf uur was er een grote brand uitgebroken bij cafetaria Rondom Geluk aan de Groote Sloot in Schagerbrug. Inmiddels is de brand onder controle.

"De brand is ontstaan in de keuken van de cafetaria", vertelt een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Tijdens de brand is een brandweerman gewond geraakt. Het is niet bekend hoe het met deze persoon gaat.

Niemand thuis

Boven de cafetaria zitten een aantal woningen. Er was volgens de veiligheidsregio niemand thuis tijdens de brand.

Meerdere eenheden waren bezig om de brand onder controle te krijgen, zodat de vlammen niet naar de naastgelegen panden overslaan.