Berry baalt dat zijn Ducati is gestolen: "Die Italiaanse uitstraling, dat geluid"

Berry van den Raadt wil er alles aan doen om zijn Ducati Monster terug te krijgen. Uiteraard heeft hij aangifte gedaan, maar hij heeft niet veel hoop dat hem dat iets gaat opleveren. Dus looft de IJmuidenaar een beloning van 1500 euro uit voor de gouden tipgever. "De motor is me zoveel waard, dat ik elke mogelijkheid wil aangrijpen."

De waarde van de Ducati is niet in geld uit te drukken. "Het gaat me ook niet om het geld dat de motor waard is, het is meer de emotie. De motor heb ik gekocht op ongeveer hetzelfde moment dat mijn zoontje werd geboren. Ik heb 'm zelf opgebouwd", vertelt van den Raadt aan NH Nieuws. "Ja, de motor is een deel van mezelf."