Autisme-informatiecentrum geopend: "Na de diagnose komt er zoveel op je af"

Mensen bij wie autisme wordt gediagnosticeerd, weten vaak niet goed waar ze hulp kunnen krijgen. Daarom richtte ambulant begeleider Chantal Pluijmers in Heerhugowaard het NVA-Huis Noord-Holland Noord op: een informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met autisme en hun familie of vrienden. Vandaag wordt het officieel geopend: "Door corona hebben we dat even uitgesteld, maar ik wil het toch heel graag vieren."

Chantal Pluijmers miste in haar werk als ambulant begeleider een centraal informatiepunt over autisme in de regio Noord-Holland Noord. Daarom nam ze het initiatief voor het NVA-Huis in Heerhugowaard, waarvoor ze samenwerkte met de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).

Cynthia Breebaart, moeder van een dochter met autisme en vrijwilliger bij het NVA-Huis, maakte zelf mee hoe lastig het is om goede informatie te krijgen over het onderwerp. "Ik had na de diagnose van mijn dochter geen idee waar ik terecht kon met vragen. Het was een heel lastig proces."

Om hier iets in te kunnen betekenen, werkt het NVA-Huis samen met de Nederlandse Vereniging voor Autisme aan een sociale kaart. Daar komt op te staan waar mensen hulp kunnen krijgen op het gebied van werk, scholing en huisvesting. Die informatie is er wel al, maar op veel verschillende plekken. "Er moet gewoon één kennisbank zijn", licht ze toe. "Het is zonde dat dit nog niet centraal geregeld is."

Ook in het onderwijs is gebrek aan informatie een probleem, vertelt Helena Norder, voorzitter van de Noord-Hollandse afdeling van de NVA en voorheen zelf werkzaam in het onderwijs. "Dat is mijn frustratie. Leraren in het regulier onderwijs weten vaak weinig over autisme, waardoor leerlingen die niet naar het speciaal onderwijs gaan vaak niet de juiste begeleiding krijgen." Pluijmers sluit niet uit in de toekomst vanuit het NVA-Huis workshops aan te bieden aan leraren: "Als het aan mij ligt is dit zeker een punt waar wij iets in kunnen betekenen", vertelt zij aan NH Nieuws.

Uitleen van spullen

Naast dat het NVA-Huis er is voor informatie over het onderwerp, kunnen mensen er ook boeken en materialen lenen om uit te proberen. "Een verzwaringsdeken bijvoorbeeld, kan mensen met autisme goed helpen. Maar het werkt niet voor iedereen", zegt Breebaart. "Het is nogal een investering, zeker als je niet weet of het helpt. Ik heb heel veel dingen voor mijn dochter aangeschaft die ik vervolgens weer kon wegdoen. Dat hopen we hiermee bij anderen te voorkomen."

Op moment van spreken worden mensen nog niet actief naar het NVA-Huis doorverwezen, vertelt Pluijmers. De initiatiefnemer hoopt dat instanties het informatiecentrum in de toekomst direct benoemen wanneer bij iemand autisme wordt gediagnosticeerd. "Daarbij kunnen gemeenten en professionals hier zelf ook veel halen, ze zijn van harte welkom op onze inloopdagen. Iedereen overigens, die meer te weten wil komen over het onderwerp", voegt zij toe.