Bram hielp bij redding buren uit woning: 'Nu besef je belang van ontsnappingsroute'

Dat de brand aan de Cornelis Pronklaan in de Alkmaarse wijk Hoefplan vannacht snel onder controle was, is te danken aan een bewoner van het complex. Hij ontdekte vanaf zijn balkon dat er onder het appartementencomplex een auto in brand stond, zag de vlammen overslaan op het gebouw en belde 112.

Een andere buurman, Bram Noija, hielp zijn onderburen uit hun appartement, maar kreeg het zelf ook even benauwd. "Ik dacht: hoe moeten we hier uitkomen? Een eng gevoel moet ik eerlijk zeggen." De vlammen die uit de auto kwamen, sloegen al snel over op het gebouw. Het appartement van een gezin op de eerste etage werd het zwaarst getroffen. Vanwege de vlammen, rook en de hitte konden de bewoners van dat appartement alleen via een balkon aan de achterkant van het complex vluchten. 'Alleen korte broek' Daar stond op dat moment buurman Bram Noija al, die er met zijn vriendin in was geslaagd om vanaf de tweede verdieping via het trappenhuis naar buiten te vluchten. "Ik dacht: we zetten gewoon door. Ik had alleen een korte broek aan, en we zijn naar buiten gegaan."

Terwijl Brams onderbuurman zijn 2-jarige zoontje in de armen van een toegesnelde agent liet vallen, hielp Bram zijn onderbuurvrouw een handje. "Ik heb zelf zijn vrouw op haar voeten opgevangen, dat ze ook naar beneden kon." Geen brandtrap Het gezin is ongedeerd, maar wil niet voor camera reageren. Wel laat de vader van het gezin aan NH Nieuws-verslaggever Tom Jurriaans weten dat ze wakker werden van de sirenes. Hij zegt zich zorgen te maken over het gebrek aan vluchtwegen in het appartementencomplex. Bram deelt die zorg. "Nu je dit meemaakt, besef je het belang van een brandtrap. Dat je een ontsnappingsroute hebt." De auto - eigendom van het gezin dat via het balkon uit de woning vluchtte - is volledig uitgebrand. Dankzij de inzet van de brandweer bleef de schade in de portiekwoningen beperkt tot rookschade en een gesprongen raam. De auto is weggesleept. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.