WEEFF Spotlight: De Weere heeft oudste festival van West-Friesland

De WEEFF Spotlight is terug van weggeweest! Na een vakantiestop heeft Gavin zijn weg door West-Friesland vervolgd en is hij deze week in een van de mooiste lintdorpen van onze regio: De Weere. Een dorp in de gemeente Opmeer met ongeveer 850 inwoners en een heel actief verenigingsleven.

Er wordt onder andere gesproken met twee leden van het bestuur van de jongerenvereniging van De Weere, JV Argos. Ze organiseren niet alleen voor De Weere, maar voor alle andere dorpen in gemeente feesten en evenementen voor jong en oud. Ze vertellen over het oudste festival van West-Friesland, Palmpop, wat elk jaar in het dorp wordt georganiseerd.

Daarnaast wordt er ook een bezoekje gebracht aan het enige nog overgebleven café van De Weere, Café ’t Centrum, waar mede-eigenaar Brian meer vertelt over de geschiedenis van het dorp en waar de naam vandaan komt.

Gavin is zelf ook een van de DJ’s van WEEFF Radio en elke zaterdag tussen 17:00 en 19:00 uur is hij te horen met De Mooij Show. In zijn show draait hij elke week ook een aantal favoriete nummers van de bewoners die in de Spotlight aflevering geïnterviewd zijn. Vanavond is dat muziek van onder andere Marco Borsato en Sting!

Enkhuizen is de volgende

Om de twee weken op zaterdagochtend komt een nieuwe aflevering van de WEEFF Spotlight uit en de lijst van West-Friese dorpen en steden wordt alfabetisch afgegaan, wat betekent dat Enkhuizen volgende week aan de beurt is! Dus abonneer op het Youtube kanaal van WEEFF om niks te missen.