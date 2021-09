Liveblog: Zandvoort in de ban van kwalificatie, drukte bij cafés in centrum

In het centrum van Zandvoort staan veel mensen die geen kaartje hebben te kijken naar de kwalificatie. Bijna elk café heeft iets van een scherm. Stewards houden in de gaten dat stoelen niet op de weg staan. "Ze houden de anderhalvemeter opvallend genoeg niet in de gaten", ziet onze verslaggever Koen Bugter.