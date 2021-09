Liveblog: Topdrukte in Haltestraat, natuurclub vindt F1-herrie meevallen

Werd de polonaise gisteravond slechts in enkele cafés gelopen, vanavond lijkt het alsof er in de Zandvoortse Haltestraat 'één grote polonaise wordt gelopen', zo ziet NH-verslaggever Koen Bugter. "Het is topdrukte. Er wordt wel gecontroleerd door de politie, maar nog niet gehandhaafd", vertelt hij. Eerder vanavond vertelde een woordvoerder van de gemeente dat eigenaren van horecazaken vandaag in een brief waren gewaarschuwd om strak toe te zien op naleving van de coronamaatregelen.

De sfeer is 'opperbest', zo stelt hij vast. "Iemand zei tegen me: 'bizar hoe druk het is, maar we zijn er ook wel weer aan toe."