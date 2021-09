Liveblog: Natuurclub vindt F1-herrie meevallen, Zandvoort waarschuwt horeca

De organisatie van de Dutch Grand Prix kijkt met een goed gevoel terug op de tweede dag van het racespektakel in Zandvoort. Piekmomenten zoals gisteren, toen mede door een pinstoring veel bezoekers samenklonterden, zijn vandaag dankzij 'aangescherpte communicatie richting bezoekers' voorkomen, laat de organisatie in een persbericht weten. Die 'aangescherpte communicatie' bestond uit extra verzoeken aan bezoekers om hun zitplaats zoveel mogelijk te gebruiken. Ook is bezoekers verzocht hapjes en drankjes mee te nemen naar hun zitplek, om het daar op te eten en te drinken.