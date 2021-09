Stadsdeelbestuur Zuid gefrustreerd na gesprekken met gemeente over afval

Stadsdeelpolitici in Zuid willen uitleg van de gemeente over de verantwoordelijkheid voor het ophalen van afval en het aantal ondergrondse containers in het stadsdeel. Deze zomer gaf het stadsdeelbestuur aan formeel verantwoordelijk te zijn, maar geen mogelijkheden en budget te hebben om er iets aan te veranderen.

In een ongevraagd advies aan gemeenteraadsleden wijzen de stadsdeelpolitici erop dat bewoners in Zuid veel afvaloverlast ervaren. "In sommige wijken is zelfs sprake van een heuse rattenplaag." Oud-wethouder Laurens Ivens, die inmiddels vertrokken is, zei eerder dat de verantwoordelijkheid bij het stadsdeel ligt.

Die uitspraak werd op 7 juli tijdens een stadsdeelvergadering besproken. "De wethouder heeft gelijk als hij zegt dat de stadsdelen verantwoordelijk zijn", zei stadsdeelbestuurder Rocco Piers. "Maar wat daarbij geldt. Wij hebben als stadsdelen geen sturingsmogelijkheden daarbij gekregen. Geen budget dat we kunnen inzetten. En wij hebben geen mogelijkheden om die, in de praktijk, stedelijke dienst aan te sturen." Dat is wat hem betreft "een grote weeffout in het systeem". Het stadsdeel praatte erover met twee gemeentelijke directies, de directie Afval en Grondstoffen en de directie Stadswerk. Ook werd er gesproken met Ivens.

"Die gesprekken gaan niet naar tevredenheid", zei Piers tijdens de vergadering in juli. "Dit gaat op deze manier niet goed. En u weet wat er gebeurd is. Deze wethouder is nu niet meer in beeld. We gaan met de vervangende wethouder doorpraten. Dat zal ook tijdens reces zijn. Want de urgentie van dit onderwerp hoog. De frustratie is ook hoog. Ook bij mij." Drie leden van de stadsdeelcommissie, Erik Schmit (D66), Keren Hirsch (PvdA) en Kune Burgers (VVD), willen nu dus nogmaals duidelijkheid van het stadsbestuur. Mocht er opnieuw gezegd worden dat het stadsdeelbestuur zelf verantwoordelijk is, dan willen ze dat het stadsdeel ook "sturingsmogelijkheden en de ruimte om prioriteiten te stellen" krijgt. Opvolger Wethouder Marjolein Moorman heeft op dit moment tijdelijk de portefeuille Reiniging. De SP heeft ook een beoogd opvolger voor Ivens aangewezen, dat is Jakob Wedemeijer. Hij begint waarschijnlijk over een paar weken.