Bewoner en politieagent redden kindje (2) via balkon bij overgeslagen autobrand

Rond 03.30 uur vannacht is op de Cornelis Pronklaan in de wijk Hoefplan in Alkmaar een auto uitgebrand. De vlammen sloegen over op flatwoningen, waardoor de ramen knapten en twee balkons beschadigd raakten. De bewoners klommen via de balkons naar beneden en één man liet zijn kindje in de armen van een agent vallen.