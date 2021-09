Autobrand in Alkmaar slaat over op flat, twee balkons beschadigd

Rond 03.30 uur vannacht is op de Cornelis Pronklaan in Alkmaar een auto uitgebrand. Door de vlammen en de hitte zijn ramen van een flat geknapt en raakten twee balkons beschadigd.

"Er is inderdaad een brand in een auto ontstaan. De auto stond tegen de gevel van het betreffende pand en er was een grote kans dat de stevige brand zou kunnen overslaan naar het gebouw", laat een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord weten.

Meerdere brandweervoertuigen gingen naar de brand toe en een zestal woningen werden ontruimd. "Bij een tweetal woningen is schade ontstaan. Er zijn voor zover ik weet geen slachtoffers gevallen en het vermoeden is dat het gaat om alleen rookschade."

De autobrand was snel onder controle.