Amsterdamse wethouder begrijpt niets van drukte bij 'dat infantiele autoracen'

De Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink heeft gisteravond op Twitter zijn verbazing uitgesproken over het grote aantal toeschouwers dat bij de Formule 1 op Zandvoort aanwezig mocht zijn.

Het ging om tienduizenden aanwezigen, die op veel plekken geen anderhalve meter afstand konden houden. "Nog even los van dat dat infantiele autoracen me sowieso gestolen kan worden. Doet er nu niet toe. Maar hoe dan? Hoe zie je dit door de vingers terwijl (culturele) ondernemers, festivals, enz. kapot gaan", schreef Groot Wassink.

Hij wees erop dat de Parade, Pride, Pinkpop en festival Into The Great Wide Open wel werden afgelast. "Dit is echt op geen enkele manier uit te leggen."

Ook op Amsterdam Centraal was het gisteren erg druk vanwege Formule 1-weekend. De NS zette iedere vijf minuten een trein in om de reizigersstroom aan te kunnen en rekende op 23.000 treinreizigers.