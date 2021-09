Fringe Festival in volle gang: "Dit is een springplank"

Dit jaar wordt er op 25 locaties gespeeld. Zo staat Yeliz Dogan samen met Ferat Kaplan op Podium Mozaiek. In hun voorstelling 'Gouden Bergen' gaan ze onder andere op zoek naar hun privileges als “derde generatie gastarbeiders” in Nederland. "We blikken terug op de gastarbeiders van vroeger", aldus de theatermaker. "We kijken ook naar onze privileges als derde generatie. Wat hebben mijn grootouders ingeleverd waar wij nu op teren? Hoe is het om Turks te zijn in Nederland en hoe was het om Turks te zijn in Nederland."

Tussengebied

Het festival biedt jonge makers een podium en dat is de kracht van Fringe, zo stelt directeur Aukje Verhoog. "Fringe betekent rafelrand en eigenlijk zijn de makers die wij presenteren nog onbekend", legt ze uit. "Wij zijn het tussengebied tussen underground en main stream. Dat vind je op de Fringe."

Ook in theater Nowhere heeft Fringe artiesten op de bühne. Daniëlle Zawadi vermaakt met spoken word over thema's die haar bezighouden het publiek. Haar programma gaat over vriendschap, sollicitaties en natuurkunde. "Dit zijn drie onderwerpen waar nu zelf veel mee te maken heb", aldus de spoken word artiest. "Des te ouder ik word, des te meer ik leer over de waarde van vriendschap. Sollicitatiegesprekken zijn sowieso dingen die rond deze leeftijd naar voren komen en natuurkunde is iets dat ik altijd heel interessant heb gevonden, dus dat werkt."