Deze oranje mascotte zoekt een slaapplek: "Vannacht sliep ik op het strand"

Hij gaat alle Formule 1-races af in zijn leeuwenkostuum: Nard van den Berk uit Helmond is de 'oranje mascotte van Max Verstappen'. Maar voor vannacht heeft hij geen slaapplek vanwege een misverstand. Dus hij zoekt een stukje grond voor zijn tentje. "Of een schuur of een stal, iets wat overkapt is."

Hij dacht dat hij een plekje op de 538-camping had, maar toen hij na vier kilometer lopen bij de camping aankwam, werd hij afgewezen: "Ik stond niet in het systeem." Van den Berk zag geen andere uitweg dan zijn slaapzak uitrollen op het strand: "Maar vanmorgen zat het vol zand", zegt hij wat beduusd. Ventilator In zijn leeuwenpak voelt hij zich wel comfortabel. Warm is het niet, zegt hij, want: "Ik heb er een ventilator in zitten, hierbovenin!" Tekst gaat door onder de video.

'LegoMax33' - NH Nieuws

Vanavond loopt Van den Berk rond bij het Kerkplein en de Kerkstraat. Hij hoopt dat iemand een slaapplek voor hem heeft: "Ik zoek niet veel, als het maar een klein stukje grond is waar ik mijn tentje op kan zetten, of iets wat overkapt is zodat ik een fatsoenlijke nachtrust heb. Want vannacht heb ik niet veel geslapen." Wie 'LegoMax33' vannacht uit de brand wil helpen, kan mailen naar [email protected] of hem opzoeken in het centrum van Zandvoort.