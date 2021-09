Man (23) die dreigde naaktfoto's te publiceren moet ruim een jaar de cel in

Hij moet zijn slachtoffers tevens een schadevergoeding van 23.000 euro betalen. Bovendien moet hij zich laten behandelen.



De man deed zich tegenover zijn slachtoffers voor als vrouw en noemde zich 'Iris'. Zijn slachtoffers dachten in goed vertrouwen aan sexting te kunnen doen, maar werden bedrogen. Na het ontvangen van de naaktfoto's zette hij zijn slachtoffers zo onder druk, dat zij geld of tegoedkaarten aan hem overmaakten. Niet iedereen betaalde hem.



De slachtoffers waren jong: een van hen was slechts 14 jaar. In de straf weegt mee dat de 23-jarige man al eens eerder is veroordeeld voor voorbereiding van afpersing.