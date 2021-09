Mirella van Markus schrijft boek voor niet-traditionele wensouders

Voor mensen met een kinderwens die niet in een traditionele relatie zitten, is het niet vanzelfsprekend dat zo'n kleintje er ook echt komt. De Haarlemse televisiepresentator Mirella van Markus kreeg daarmee te maken toen bleek dat haar vrouw Claudia graag kinderen wilde. Hoe pak je dat aan? Wie vraag je als donor of ga je naar een spermabank en wat zet je op het geboortekaartje? Antwoord op al die vragen staat in het boek wat Mirella samen met Jorinde Benner schreef: Wij willen ook een kind.

Voor Mirella en Claudia begon het avontuur met de zoektocht naar een donor. Ze wilden een bekende donor, die betrokken zou zijn bij het leven van het kind, maar op afstand. "Je denkt mannen zat, hoe moeilijk kan het zijn", vertelt Van Markus. Maar dat viel tegen. Uiteindelijk vonden ze een vriend van een vriendin die uiteindelijk de vader van hun eerste kind werd.

Daarvoor moesten ze lange avonden in cafés en aan keukentafels zitten om met kandidaat-donoren door te nemen of de verwachtingen wel overeen kwamen. En dat was niet altijd zo: "Hij eiste dat als Claudia zwanger was, zij hem toestemming zou vragen als ze een paracetamolletje wilde slikken. En als er nog meer kinderen geboren zouden worden uit zijn donaties, dan eiste hij dat ons kind elk jaar naar een soort reünie van al zijn kinderen zou komen. We zijn toen gillend het café uitgerend."

Twee dochters

Het kwam allemaal goed. Mirella en Claudia vonden een donor. Ze hebben nu twee prachtige dochters en op het geboortekaartje staan drie namen. "Wat daar op staat is veelzeggend over hoe je de rol van je donor ziet." Dat blijkt uit het verhaal van een vriendin van Mirella. Zij vond een donor via de spermabank van het AMC. Je kent dan niet de naam van de man, maar krijgt een code. Op haar kaartje stond 'met speciale dank aan code .... '. Zo kan het dus ook.

En de dochters van Van Markus. Hoe gaan zij om met het gegeven dat ze twee moeders hebben? Als aan ze gevraagd wordt of ze dan geen vader hebben, zeggen ze: "Wij hebben twee mama's en onze papa woont in Diemen."

