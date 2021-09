Broer over uitvaart Peter R. de Vries: "In Carré is mijn diepste ziel geraakt"

Wouter zit op 6 juli met zijn gezin in een sushi-restaurant na de diploma-uitreiking van zijn dochter. Via een pushbericht verneemt hij dat zijn broer is neergeschoten op de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam.

Dan kom je in een rollercoaster terecht en moet je op een gegeven moment accepteren dat het waar is", vertelt Wouter. Negen dagen na de schietpartij overlijdt Peter R. de Vries aan zijn verwondingen. Al snel wordt duidelijk dat iedereen die dat wil hem een laatste eer kan bewijzen bij een publiek afscheid in Carré. Duizenden mensen uit het hele land - van betrokken burgers tot nabestaanden - reizen af naar het theater aan de Amstel, waar De Vries ligt opgebaard.

