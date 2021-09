Onvrede over organisatie circuit: "Zo krap daarbinnen, weinig wc's"

Voor veel mensen in Zandvoort waren de eerste testraces vandaag een droom om mee te maken, maar tegelijktertijd waren meerdere bezoekers verontwaardigd en teleurgesteld over de organisatie van de Grand Prix. "Spa was beter, en daar regende het!"

Een vader met zijn zoontje op de nek reageert na afloop van de testrace: "Het was druk daarbinnen, maar een droom." Hij wijst op zijn zoontje: "Hij vond het ook mooi. Volgend jaar maar weer!" Dat het druk was, kunnen ook andere bezoekers beamen. Sommigen moesten wel een uur met de menigte meelopen om weg te komen. "Het is, zacht uitgedrukt, slecht geregeld hier op het circuit", zegt een man. "Maar het was hartstikke leuk", voegt hij eraan toe. Weinig wc's Een ander is blij dat ze weg is. "Zo krap daarbinnen! Weinig wc's... het is belachelijk", zegt de vrouw verontwaardigd. "Spa was beter, en daar regende het!"

Wisselende reacties op eerste Formule 1-dag - NH Nieuws

Teleurstelling was er bij twee mensen die toch geen kaartjes bleken te hebben voor de race van vandaag: "Tot onze grote verbazing hebben we alleen kaartjes voor morgen en overmorgen. Maar twee dagen vinden we ook al leuk, hoor. Komt helemaal goed!" 'Druk maar ordelijk' In een persbericht schrijft de organisatie dat de toegang naar het circuit 'druk maar ordelijk' is verlopen. De instroom zou vloeiend zijn gegaan en geen files hebben veroorzaakt. Wel maakt de organisatie melding van een 'grotere drukte dan voorzien' in de pauze tussen de twee vrije trainingen van de Formule 1, 'als gevolg van een technische storing bij kwart van de horecaverkooppunten'. Ook zouden zij de bezoekers via verschillende kanalen hebben opgeroepen hun vaste zitplaats te gebruiken en hun consumptie op hun plek te nuttigen: honderden extra vrijwilligers zouden hier onder meer voor zijn ingezet. Dit zou de mensenstroom na afloop van de tweede training beter hebben gereguleerd. Aan het einde van de dag heeft de organisatie verzocht om niet direct richting huis te vertrekken om 'spreiding en uitstroom te bevorderen'. Dit zou volgens hen 'zeer succesvol' zijn verlopen.