Arts-microbioloog: 'Bijzonder dat overheid toestemming gaf voor Formule 1'

Hoewel hij een groot Formule 1-liefhebber is, had arts-microbioloog uit het VUmc Wim Ang de race vanuit het oogpunt van de volksgezondheid niet door laten gaan. Ook kan hij zich vinden in de kritiek van de evenementenbranche.

Volgens de arts-microbioloog is elke ophoping van mensen niet goed. Ongeacht of ze gevaccineerd zijn of zich in de buitenlucht begeven. "Dat helpt natuurlijk wel, maar er zijn ook mensen die ondanks een vaccinatie toch het virus bij zich kunnen dragen. En ze zitten gewoon dicht op elkaar."

Hoewel de toegang tot het circuit alleen mogelijk is met een vaccinatie- of testbewijs, is Zandvoort zelf vrij toegankelijk voor iedereen die de sfeer van het evenement wil opsnuiven. Op het station, in de treinen en op de straten is het dan ook behoorlijk druk en dit zorgt voor de nodige kritiek in de rest van het land.

