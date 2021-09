IJmond NL V Verhuizen of blijven in Wijk aan Zee? "Ik heb een knoop in mijn maag"

Een aantal is boos, een enkeling woedend en sommige Wijk aan Zeeërs een tikkeltje cynisch. Maar wat ze delen is ongerustheid. Het RIVM-rapport over de luchtkwaliteit in hun dorp naar aanleiding van veegmonsters eind vorig jaar, toont aan dat er nergens zoveel kankerverwekkende stoffen neerdwarrelen als in hun dorp. Hoe dichter bij Tata Steel, hoe ongezonder het wordt.

Slechts een stuk of 25 Wijk aan Zeeërs zijn naar het inloopspreekuur van de gemeente gekomen naar aanleiding van het RIVM-rapport. Wethouders Brigitte van den Berg, van milieu en gezondheid, staat ze te woord. Ook de GGD is present om naar ongeruste Wijk aan Zeeërs te luisteren. 'Knoop in de maag' Vooral kinderen zijn vatbaar voor de schadelijke stoffen in pak's (policyclische aromatische koolwaterstoffen) terwijl lood het brein aantast. "Ik heb een knoop in mijn maag", zegt een vrouw en moeder. "Elke dag vraag ik me af wat we moeten doen. Verhuizen of toch blijven? We wonen hier heerlijk, maar het gevoel dat later wel eens zou kunnen blijken dat je kind ziek is geworden doordat ik hier zo nodig wilde blijven wonen, is onverdraaglijk."

De vrouw heeft net binnen van de GGD het aloude advies gekregen haar kinderen na het buitenspelen hun handen te laten wassen. Het stof zit namelijk op speeltoestellen. "Maar dat heeft me niet echt gerustgesteld", zegt ze. "Mijn kinderen spelen overal, ook in de duinen. En daar zit het ook. Kortom, het is onmogelijk er niet mee in aanraking te komen."

Quote "Kennelijk gelden voor Tata Steel andere normen" bezoeker van het inloopspreekuur naar aanleiding van RIVM-rapport

Een ouder echtpaar verbaast zich over de aanpak van de overheid ten opzichte van Tata Steel. De man zegt: "Ik heb vroeger ook een eigen bedrijf gehad en als ik over de schreef ging, moest ik dicht. Maar kennelijk gelden voor Tata Steel andere normen. Het is echt niet te geloven dat dit maar doorgaat."

Wethouder Brigitte van den Berg zegt dat ze de ongerustheid en de emoties snapt. "Vooral omdat het rapport iets zegt over de gezondheid van kinderen. Dan wordt het extra emotioneel. Maar daar sta ik hier voor. Ik ben wethouder volksgezondheid en dus verantwoordelijk. Prima als mensen hun emoties tonen."

Veel ongerustheid, weinig bezoekers Slechts een stuk of 25 mensen maakten gebruik van het inloopspreekuur van de gemeente Beverwijk in sporthal De Moriaan in Wijk aan Zee, terwijl de ongerustheid toch zo groot is onder omwonenden. Veel mensen wisten het niet, waren aan het werk, of hoorden het te laat. Wethouder Brigitte van den Berg gaf toe dat Wijk aan Zeeërs te laat, vanmorgen pas, op de hoogte zijn gebracht van het initiatief. Ze tekende er bij aan dat dit pas het begin is van meerdere ontmoetingen tussen burgers en de gemeente. "Wij als gemeente moeten meer zichtbaar zijn en daarom heb ik als eerste aanzet deze bijeenkomst georganiseerd."