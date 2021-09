Zesde Mallorca-verdachte nu ook gelinkt aan dodelijk geweld tegen Carlo Heuvelman

Justitie heeft de verdenking tegen de 18-jarige Hilversummer daarmee uitgebreid. De jongen werd al verdacht van het medeplegen van poging tot doodslag en openlijk geweld in een café in badplaats El Arenal op het Spaanse eiland en daarnaast van openlijk geweld op de boulevard, even later. Bij dat geweldsincident zou hij nu dus ook betrokken zijn bij de dood van Carlo Heuvelman.

De Hilversummer is vanmorgen voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze besloot het voorarrest met twee weken te verlengen, omdat de verdenkingen sterk genoeg zijn.

Andere verdachten

Eerder werden al vijf andere Hilversummers opgepakt voor het geweld. Het gaat om jongens uit dezelfde vriendengroep van dertien vrienden die op vakantie waren op Mallorca. De Spaanse politie linkte eerder al negen van de jongens aan de zware mishandelingen.

De vierde en vijfde verdachte moeten komende donderdag voorkomen voor de raadkamer. Dan wordt besloten of zij nog eens negentig dagen vast blijven zitten. Eerder werd hun voorarrest al verlengd.