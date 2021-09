Eerst gediskwalificeerd, daarna brons voor Bas Takken: "Hele trukendoos leeggehaald"

Het is Bas Takken (22) vandaag opnieuw gelukt om naar een podiumplek te zwemmen op de Paralympische Spelen. Al was dat wel even spannend, want aanvankelijk werd hij gediskwalificeerd. Uiteindelijk mocht de Hoornse atleet tóch de finale zwemmen en veroverde hij een bronzen medaille op de 200 meter wisselslag. Afgelopen woensdag behaalde Takken zilver op de 400 meter vrije slag.

"We hebben de hele trukendoos leeggehaald en als protest ingediend met beeldmateriaal." Daarmee lukt het om zijn diskwalificatie terug te draaien, waardoor Bas kon meezwemmen in de finale van de 200 meter wisselslag. "Man, man, man. Je wilt niet weten wat voor stress je daar evengoed van hebt."

Van zwembad De Waterhoorn tot de Spelen in Tokio De 22-jarige Bas Takken begon op achtjarige leeftijd met zwemmen bij Zwemvereniging Hoorn, waarna hij al snel meedeed met wedstrijden. Vanwege platvoeten en zijn voetstand heeft hij verminderde beenkracht. Hij zwemt mee in de klasse S10, voor sporters met een minimale handicap.

Zijn bronzen medaille is voor hem dan ook een verdienste van het team. "Ik kan alleen maar een dikke shout-out geven naar alle staf", zegt hij. "Anders had ik hier niet eens gestaan. Daar wil ik niet eens aan denken."

