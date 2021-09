Strenge inreisregels voor Amerikanen domper voor KLM

KLM moet als gevolg van nieuwe inreisregels voor Amerikanen meerdere routes naar de Verenigde Staten schrappen. Wie vanuit de VS naar Schiphol reist moet -met of zonder vaccinaties- hier tien dagen in quarantaine. Omdat andere Europese landen niet zo ver gaan, is de verwachting dat reizigers voor buitenlandse concurrenten kiezen. KLM vindt de nieuwe Nederlandse eisen voor de VS niet effectief en disproportioneel.

Een Boeing 787-9 van KLM op de luchthaven van Las Vegas - LVCVA

Het reisadvies voor de Verenigde Staten verandert morgen van geel naar oranje. Nederland kwalificeert de VS als zeerhoogrisicogebied. Reizigers moeten daarom na aankomst op Schiphol tien dagen in quarantaine, of vijf dagen als er halverwege een test met een negatieve uitslag wordt gedaan. Vanaf maandag zijn passagiers ook verplicht voor vertrek een coronatest te doen. Ook (volledig) gevaccineerde reizigers moeten aan de strenge inreisregels voldoen. Driedubbel slot De nieuwe eisen van de Nederlandse overheid zijn een domper voor KLM. Een woordvoerder noemt het besluit een forse stap terug. "Andere EU-lidstaten, zoals Italië, Frankrijk en België, zetten geen driedubbel slot op de deur vanuit de VS. Als gevolg hiervan ziet KLM zich genoodzaakt om de voorgenomen nieuwe vluchten van Amsterdam naar Orlando, Miami en Las Vegas deze winter tot nader order uit het winterschema te halen." KLM zou vanaf het winterseizoen, dat eind oktober begint, naar twaalf Amerikaanse bestemmingen vliegen. Dat worden er nu dus negen. Een goed netwerk in de Verenigde Staten is belangrijk voor KLM. In de VS stappen passagiers over op vluchten van partner Delta Air Lines. Ook op Schiphol wordt intensief samengewerkt en overgestapt op KLM-vluchten naar Europese, Afrikaanse en Midden-Oosterse bestemmingen. Kamervragen Ook in de Tweede Kamer wordt er getwijfeld aan de proportionaliteit van het Nederlandse besluit. D66 heeft vragen gesteld aan de demissionaire ministers van Infrastructuur en Volksgezondheid. De partij wil onder andere weten waarom gevaccineerde reizigers toch in quarantaine moeten.