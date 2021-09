Nieuwe kans op lichtgewichttitel voor bokser Tyjani Beztati: "Titel gaat mee naar Amsterdam"

De Amsterdamse bokser Tyjani Beztati (23) krijgt morgen opnieuw de kans om het lichtgewicht kampioenschap van vechtsportorganisatie Glory te veroveren. Die titel is vrijgekomen omdat de vorige kampioen naar een andere organisatie vertrok. Beztati heeft zich naar eigen zeggen goed voorbereid en is klaar om de titel mee naar huis te nemen.

Glory keert weer terug met een kickboks-evenement waar in totaal vijf Amsterdammers de ring in gaan, waarvan er twee voor een titel vechten. Yousri Belgaroui (29) staat tegenover de Rotterdamse Donovan Wisse voor het kampioenschap middelgewicht en Beztati moet van de Amerikaan Elvis Gashi zien te winnen om zichzelf te kronen tot kampioen lichtgewicht.

Nieuw team

Het is de derde keer dat Beztati een gooi naar het kampioenschap doet. De eerste twee pogingen heeft hij beide verloren, maar hij is nu 'honderd procent zeker van de winst'. Beztati heeft anderhalf jaar geen partij gevochten. Deze tijd heeft hij wel goed benut; in die tijd is hij zich blijven ontwikkelen met een nieuw team in Almere. Voorheen trainde hij in Utrecht.

Verder staan Amsterdammers Hamicha (25), Levi Rigters (26) en Badr Hari (36) ook op de kaart. Hari, die staat tegenover de Poolse Wroszek belooft zijn eerste winst te pakken, na drie verliespartijen, met een volledig vernieuwd team.