AZ houdt hand op de knip in lucratieve transferzomer: "Vrij aardig voor mekaar"

Voor AZ was het een drukke transferzomer. De club zag de nodige basisklanten vertrekken en moest daarop reageren met nieuwelingen. "Er is heel veel geld binnengekomen", zegt trainer Pascal Jansen.

De Alkmaarders verdienden aan de uitgaande transfers van Myron Boadu (AS Monaco), Calvin Stengs (OGC Nice), Teun Koopmeiners (Atalanta Bergamo) en Marco Bizot (Stade Brest) 49 miljoen euro. AZ anticipeerde op het vertrek van de vijf sterkhouders door onder andere Vangelis Pavlidis (Willem II), Sam Beukema (Go Ahead Eagles), Peter Vindahl (Nordsjaelland) en Aslak Fonn Witry (Djurgardens) in huis te halen.

Veerman

De naam van Joey Veerman cirkelde lange tijd rond boven Alkmaar. Hij moest Teun Koopmeiners opvolgen op het middenveld. De Volendammer in dienst van sc Heerenveen werd echter geen speler van AZ. "Met Jordy Clasie en Fredrik Midtsjö hebben we daar een aantal powerhouses staan", aldus Jansen.