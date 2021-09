Hoorn koopt kiosk van voormalig snackbar 't Hoofd over om schulden te verrekenen

Normaal gesproken is de ondernemer verantwoordelijk voor het plaatsen en weghalen van de kiosk op de gemeentegrond. Dat de gemeente de kiosk nu overneemt is zeer ongebruikelijk. Na taxatie werd de kiosk gewaardeerd op 60.000 euro. De gemeente zal de kiosk overkopen voor 30.000 euro.

De gedwongen sluiting leidde in april tot ophef en vragen in de gemeenteraad. De fractie ÉénHoorn noemt snackbar 't Hoofd een 'begrip' en zou dan ook graag een nieuwe horecazaak in de haven zien. Het college schrijft nu dat het de wens is om een horecazaak op de locatie te houden.

