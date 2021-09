Tweetal eindigt met gestolen auto in sloot bij achtervolging

Twee Amsterdammers van 16 en 21 jaar zijn gisteravond aangehouden na een achtervolging vanuit Noord. Zij crashten met een gestolen auto in Broek in Waterland. De twee worden verdacht van betrokkenheid bij de diefstal of heling van een voertuig.

Agenten kregen rond 20.15 uur een melding van een gestolen voertuig dat zich in Noord bevond. De auto zou kort daarvoor zijn gestolen in de Van Moerkerkenstraat in West.

De auto met daarin twee inzittenden werd kort daarop door meerdere politie-eenheden gespot op de Beemsterstraat. Toen agenten de bestuurder een stopteken gaven, ging hij er met hoge snelheid vandoor.

De achtervolging die daarop volgde eindigde in Broek in Waterland, toen de bestuurder de macht over het stuur verloor en met de auto in de sloot belandde. Beide inzittenden zijn aangehouden.