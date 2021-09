Meerdere Texelse scholieren zijn door andere jongeren bedreigd met messen

"De 'bedreigers' zijn geen leerlingen van de scholengemeenschap en de bedreigingen hebben buiten school - en niet op ons terrein - plaatsgevonden", zegt rector Corrie Setz tegen onze mediapartner Texelse Courant. "Dat maakt het natuurlijk lastiger. Dat betekent niet dat wij het niet serieus nemen en er is contact met de politie. Hoewel wij meer meekrijgen dan mensen soms denken, is het belangrijk dat leerlingen die bedreigd worden dat bij ons melden. We moeten dit met zijn allen - de school, politie, ouders, bewoners - oplossen."

Messen

Bij meerdere incidenten op het eiland zou er sprake zijn van messen, en dan niet alleen bij de bedreigende partij. Een jongere tussen de twaalf en veertien jaar had naar verluidt zelf een mes bij zich nadat hij zich bedreigd voelde. Vorige week werd op een schoolplein aan de Keesomlaan in Den Burg al een mes in beslag genomen van een jongere die zich daar 's avonds ophield en in een ander geval zou zelfs zijn gedreigd met een vuurwapen.

Bovendien was er woensdagavond een mes in het spel bij een ruzie tussen twee meiden, waarbij een groep jongens zou hebben ingegrepen door degene met het mes in te sluiten.

Meldingen

Bij de politie is nog geen aangifte gedaan, wel zijn er enkele meldingen binnen. "De bedreiging werd geuit naar aanleiding van het afnemen van het mes op het schoolplein. Daarbij was geen (vuur)wapen in het spel. Op het politiebureau is gesproken met degene die de bedreiging uitte en met de eigenaar van het mes", zegt een politiewoordvoerder.

"Daarnaast was er gisteren aan de Burdetstraat in Den Burg een conflict tussen twee meisjes waarbij een mes zou zijn getoond. Dit conflict is uitgepraat door de betrokken partijen. De bedreiging naar aanleiding van het afgenomen mes en het conflict tussen de meisjes staan los van elkaar. Van beide incidenten is melding gedaan, maar is er geen aangifte gedaan."