Broers fietsen over het strand naar Zandvoort

Waar de meeste Formule 1-fans met de trein of fietsend over de Zeeweg of de Zandvoortselaan naar Zandvoort komen, hebben twee broers uit Alkmaar een alternatieve route gekozen. Ze fietsten over het strand naar de badplaats. "Als de Formule 1 in Nederland is, moet je natuurlijk ook gaan kijken."

De broers Bert en Ide Nijman parkeerden vanochtend hun auto in IJmuiden. Daar gingen ze op hun gewone stadsfiets het strand op. Zo hebben ze naar eigen zeggen een 'shortcut' naar het circuit.

"We gaan naar Zandvoort omdat het een unieke mogelijkheid is. Ik kijk vaak naar de Formule 1 op televisie, maar ik heb het nog nooit in het echt kunnen zien", zegt Ide Nijman. Zijn broer Bert Nijman denkt dat fietstocht mee gaat vallen. "We denken dat het bij de branding mee zal vallen, daar heb je hard zand. Dan zijn we lachend de shortcut aan het doen."

Toch zijn ze niet helemaal zeker van hun zaak. "Wij zijn de enige die deze route nemen", zegt Bert. "Als blijkt dat het toch heel erg tegenvalt, dan weten we ook meteen waarom we de enige zijn." Het weer zit in ieder geval mee. "Het is niet te warm, niet te koud en weinig wind", zegt Ide. "Ik denk dat het een mooie dag gaat worden. En ik heb ook nog een kleurrijke kameraad mee", zegt hij wijzend naar zijn broer.

Boeren

De twee broers zijn toch niet de enigen die over het strand naar Zandvoort gingen vandaag. Vanochtend wisten protesterende boeren op hun trekkers ook het circuit te bereiken. Zij reden vanuit Scheveningen en Noordwijk over het strand naar Zandvoort.