Weer wilde achtervolging in Waterland, auto crasht in sloot

De politie heeft gisteravond in Broek in Waterland twee jonge Amsterdammers opgepakt die met een SUV met hoge snelheid de sloot waren ingereden. Dat gebeurde tijdens een politie-achtervolging, die in Amsterdam-Noord werd ingezet omdat de twee de auto zouden hebben gestolen. Een stopteken werd genegeerd.

De achtervolging voerde over kleine landweggetjes bij Zunderdorp, om uiteindelijk op de Middenweg in Broek in Waterland te eindigen. Er raakte niemand gewond, maar bij veel inwoners van Broek en Waterland en omstreken zat de schrik er goed in: zij moesten denken aan de wildwest-achtervolging die het dorp drie maanden geleden op z'n grondvesten deed schudden.

"Dat ze weer zo een klein weggetje kiezen", verzucht Maarten von Winning. Hij is met zijn gedachten direct terug bij de achtervolging en schietpartij van drie maanden geleden, toen de politie achter overvallers aanzat.

Nu zag hij het allemaal van dichtbij. Een auto die met hoge snelheid over het kleien landweggetje scheurt en wordt achtervolgd door politieauto's en motoragenten. Waarom ze over de kleien bochtige weg vluchtten begrijpt hij niet. "Ze kunnen nergens naartoe."

'Gaat bocht niet halen'

Ook Michel Zonneveld en Stefan Lubrecht zagen de auto langs scheuren. "Ik dacht: hij gaat de bocht niet halen en dat deed 'ie ook niet." In Broek in Waterland verliest de bestuurder van de zwarte SUV de macht over het stuur en rijdt de sloot in. De politie haalde de inzittenden snel uit de auto, zegt Michel.

Ook Michel en Stefan moesten direct aan de eerdere achtervolging en schietpartij denken. "We dachten dat hij het restant goud gevonden had en dat 'ie daarom op de vlucht was", zegt Stefan lachend. Na de overval van drie maanden gelden is er nog steeds 4,2 miljoen euro aan edelmetaal spoorloos.

De politie heeft de twee inzittenden - twee Amsterdammers van 16 en 21 jaar - aangehouden. Ze zouden de auto in de Van Moerkerkenstraat hebben in Amsterdam-West hebben gestolen en worden verdacht van diefstal en heling.